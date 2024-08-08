Ajda Pekkan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Süperstar, konserinde; aralarında kardeşi Semiramis Pekkan'ın da olduğu protokolde oturan kişilerin erken ayrılmasına çok sinirlendi. Pekkan'ın, gergin anlarına dair yeni görüntüler sosyal medyaya düştü
Giriş: 08.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:34
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Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye konserinde dinleyicileriyle buluştu.
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Ajda Pekkan, protokolde oturan ve konser bitmeden alanı terk etmek isteyen dinleyicilerine tepki gösterdi.
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Ajda Pekkan performansını yarıda keserek dinleyicileri uyardı. Pekkan'ın tepki gösterdiği anlara dair yeni görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.