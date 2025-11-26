Ajet, yurt dışı uçuşlarında indirimli bilet kampanyası başlattı. 28 Kasım’a kadar devam edecek olan kampanya Almanya, İtalya, İspanya, İsviçre gibi birçok ülkeyi kapsıyor. Peki Ajet yurt dışı bilet kampanyası hangi tarihler için geçerli? İşte kampanyaya dair tüm ayrıntılar