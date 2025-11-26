Ajet'te 9 dolardan başlayan yurt dışı bilet kampanyası: İndirimli bilet kampanyası hangi uçuş ve tarihlerde geçerli?
Ajet, 9 dolardan başlayan yurt dışı bilet kampanyasını duyurdu. Biletleme tarihleri 26 – 28 Kasım 2025 olan kampanyada 80 bin koltuk satışa sunuldu. Peki kampanya katılım şartları neler, seyahat tarihleri ne zaman? İşte Ajet yurt dışı bilet kampanyası hakkında tüm detaylar
Ajet, yurt dışı uçuşlarında indirimli bilet kampanyası başlattı. 28 Kasım’a kadar devam edecek olan kampanya Almanya, İtalya, İspanya, İsviçre gibi birçok ülkeyi kapsıyor. Peki Ajet yurt dışı bilet kampanyası hangi tarihler için geçerli? İşte kampanyaya dair tüm ayrıntılar
AJET YURT DIŞI KAMPANYASI BİLETLEME TARİHİ NE ZAMAN?
Ajet yurt dışı kampanyası biletleme işlemleri 26 - 28 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.
SEYAHAT TARİHLERİ NE ZAMAN?
Ajet yurt dışı bilet kampanyası 10 Ocak 2026 – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.
GENEL KURALLAR
- Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 26 Kasım 2025 11:00’da satışa sunulacak.
- Kampanya ücretleri 10 Ocak 2026 – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli.
- Kampanya, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Macaristan, İspanya, Rusya, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Cezayir, Irak, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye çıkışlı Türkiye varışlı uçuşları ve Türkiye çıkışlı Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Macaristan, İspanya, Rusya, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Cezayir, Irak, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye varışlı uçuşları kapsamakta.
- Fiyatlar tek yön direkt uçuşlar üzerinden belirlenmiştir.
- İndirimli fiyatlar yalnızca standart paket ücreti ve kuralları için geçerli.
- Kampanya süresince satın alınacak biletlerde, EcoJet Paket 9 USD, Flex Paket 29 USD, Premium Paket 39 USD'den başlayan farkla satışa sunulmakta.
- Ek hizmet ücretlerine (Bundle kampanyasına) Suriye hattı dahil değil.
- Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli.
- Kampanya 80.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.
- Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahil değil.
- Kampanya yalnızca ajet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerli.
- Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.