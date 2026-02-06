AJET tecrübesiz personel alımı yapacak! AJET kabin memuru alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Genel Nitelikler

T.C. vatandaşlığına sahip olan,

01.01.1991 ile 31.12.2004 tarihleri arasında doğmuş,

İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet eden/edebilecek olan,

En az lisans veya ilgili ön lisans programlarından (Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği) birinden mezun olan,

Minimum 1 yıl iş deneyimine sahip ve ilgili deneyimini SGK Hizmet Dökümü ile belgeleyebilecek olan,

İyi derecede İngilizce bilen (İkinci yabancı dil tercih nedenidir),

Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boy ve uygun boy-kilo oranına sahip (boy-kilo kriter tablomuzu linke tıklayarak inceleyebilirsiniz),

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmayan,

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olan,

Daha önce THY A.O. veya farklı diğer kuruluşlardaki görevlerinden devamsızlık, disiplinsizlik gibi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeniyle ayrılmamış olan,

THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerde çalışan adaylar için ilgili şirkette en az 3 yıllık kıdeme sahip olan,

Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmayan,

AJet Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmayan adaylarımızın başvurularını bekliyoruz.