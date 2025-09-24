Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi AJet'ten Avrupa'ya 9 dolar kampanyası: Kampanya hangi rotalarda geçerli, kampanya tarihleri ve seyahat tarihleri belli mi?

        AJet'ten Avrupa'ya 9 dolar kampanyası: Kampanya hangi rotalarda geçerli?

        AJet, Balkanlar dâhil Avrupa seyahatlerinde geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında biletler biletleri 9 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. 24-26 Eylül 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanya 100 bin koltukla sınırlandırıldı. İşte, AJet 9 dolar kampanyası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 11:54 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:54
        1

        AJet, Avrupa ve Balkanlara 9 dolardan başlayan fiyatlarla indirimli biletleri satışa sundu. 100 bin koltukla sınırlandırılan kampanya kapsamında 3 Kasım 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar indirimli olarak düzenlenecek. İşte, AJet 9 dolar kampanyası ve tüm detaylar...

        2

        AJET 9 DOLAR KAMPANYASI TARİHLERİ

        İndirimli biletler, 24 Eylül 2025 tarihinde saat 11:00'den, 26 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar satışta olacak.

        3

        SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

        Kampanya ile satışa çıkarılan indirimli biletler, 3 Kasım 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasında Balkanlar dahil AJet'in tüm Avrupa seferlerinde kullanılabilecek.

        4

        9 dolardan başlayan Türkiye çıkışlı uçuşlar

        5

        9 dolardan başlayan Türkiye çıkışlı uçuşlar

        6

        9 dolardan başlayan Türkiye çıkışlı uçuşlar

        7

        9 dolardan başlayan Türkiye çıkışlı uçuşlar

        8

        9 dolardan başlayan Türkiye çıkışlı uçuşlar

        9

        9 dolardan başlayan Türkiye çıkışlı uçuşlar

        10

        9 eurodan başlayan yurt dışı çıkışlı uçuşlar

        11

        9 eurodan başlayan yurt dışı çıkışlı uçuşlar

        12

        9 eurodan başlayan yurt dışı çıkışlı uçuşlar

        13

        9 eurodan başlayan yurt dışı çıkışlı uçuşlar

