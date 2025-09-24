AJet, Avrupa ve Balkanlara 9 dolardan başlayan fiyatlarla indirimli biletleri satışa sundu. 100 bin koltukla sınırlandırılan kampanya kapsamında 3 Kasım 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar indirimli olarak düzenlenecek. İşte, AJet 9 dolar kampanyası ve tüm detaylar...