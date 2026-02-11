AJet uçağında sigara içen yolcu kara listeye alındı

Sanal medya kullanıcısı olduğu öğrenilen bir yolcu AJet'e ait uçakta yolculuk sırasında sigara yaktı. Yasak olmasına rağmen sigara yakan yolcu o görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerin sanal medyaya yayılmasının ardından AJet yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti. Sivil havacılık kurallarına göre uçak içerisinde tütün ve buna benzer ürünleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira idari para cezası uygulanıyor.