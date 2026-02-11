Canlı
        Haberler Gündem AJet uçağında sigara içen yolcu kara listeye alındı

        AJet uçağında sigara içen yolcu kara listeye alındı

        AJet uçağında seyahat eden bir yolcu uçakta sigara içtiği görüntüleri sanal medya hesabında paylaştı. Bunun üzerine havayolu şirketi yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 19:48 Güncelleme: 11.02.2026 - 20:45
        Uçakta sigara içti, kara listeye alındı
        Sanal medya kullanıcısı olduğu öğrenilen bir yolcu AJet'e ait uçakta yolculuk sırasında sigara yaktı. Yasak olmasına rağmen sigara yakan yolcu o görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı.

        Görüntülerin sanal medyaya yayılmasının ardından AJet yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti. Sivil havacılık kurallarına göre uçak içerisinde tütün ve buna benzer ürünleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira idari para cezası uygulanıyor.

        Spor Bülteni - 11 Şubat 2026 (Toprak Razgatlıoğlu İle Özel Röportaj)

        Kerem Aktürkoğlu sessizliğini bozdu. Asensio'dan Süper Lig'de 16 gol katkısı. Trabzonspor'da gözler Fenerbahçe maçında. Beşiktaş Yunanistan'dan zaferle döndü. Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile Özel Röportaj. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

