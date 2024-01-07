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        Haberler Gündem AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Yücel Yılmaz mı? Yücel Yıldız kimdir?

        AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu?

        AK Parti belediye başkan adaylarının bir kısmı bugün açıklanacak. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı da bugün belli olacak. Adaylık için Yücel Yılmaz'ın adı öne çıkıyor. Peki, AK Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim olacak, Yücel Yılmaz kimdir? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:14
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        AK Parti Balıkesir belediye başkan adayı kim olacak? 31 Maert yerel seçimleri öncesinde AK Parti'nin 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayları belli olacak. Balıkedir için Yücel Yılmaz'ın adı öne çıkıyor. Peki, Yücel Yılmaz kimdir? AK Parti Balıkesir belediye başkan adayı Yücel Yılmaz mı olacak? İşte detaylar...

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        YÜCEL YILMAZ BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MI OLACAK?

        Yücel Yılmaz'ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamanın ardından adaylık süreci resmiyet kaç-zanacak.

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        YÜCEL YILMAZ KİMDİR?

        1975 doğumlu, evli ve biri kız, ikisi erkek, üç çocuk babası olan Yücel Yılmaz, eğitimini Balıkesir’de tamamladıktan sonra Eskişehir’de üniversite eğitimi almıştır. İktisat ve Ticaret Politikası üzerine Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yapmıştır. Askerlik hizmetini Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nde Asteğmen olarak tamamlamıştır. Halen Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren Yabancı Dil Okulları'nı kuran Yücel Yılmaz ticari hayatına başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği de yapmıştır.

        Ticari hayatının bir kısmında çeşitli derneklerde faaliyet gösteren Yücel Yılmaz; Balıkesir Ticaret Odası’nda 2 dönem meclis üyeliği, bir dönem de Meclis Başkanlığı yapmıştır. Karesi Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı olmasının ardından Ticaret Odası Meclis Başkanlığı ve dernek üyeliklerini bırakmıştır. Yücel Yılmaz, Mart 2014 yerel seçimlerinde Karesi Belediye Başkanı seçilmiştir. Karesi Belediye Başkanlığı döneminde ulusal ve uluslararası düzeyde 10 ödülü kariyerine ekleyen Yücel Yılmaz; Türkiye’de Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nin kurulmasına bizzat öncülük ederek, birlik merkezinin Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın memleketi Balıkesir olmasını sağlamıştır.

        Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Yönetim Kurulu Üyesi olan Yücel Yılmaz ayrıca UCLG’nin dokuz bölge teşkilatından birisi olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın Eş Başkanlığı’nı yürütmektedir.

        Türkiye belediyelerini temsil etmek üzere Avrupa Konseyi Yönetim Meclisi’ne seçilen Yücel Yılmaz, ayrıca kurulmasına öncülük ettiği Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nin de başkanlığını yapmaktadır.

        Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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