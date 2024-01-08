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        Haberler Gündem AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz kimdir? Yücel Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

        AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz kimdir?

        AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında AK Parti Balıkesir adayı şimdiki başkan Yücel Yılmaz olarak açıklandı. Bu noktada gözler "AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz kimdir, nereli kaç yaşında?" sorularına çevrildi. İşte, Yücel Yılmaz hayatı ve siyasi kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.01.2024 - 10:36 Güncelleme: 08.01.2024 - 10:36
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        İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'nde yarışacak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı açıklandı. Balıkesir'de mevcut belediye başkanı yeniden aday gösterildi. Peki, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz kimdir? Yücel Yılmaz nereli ve kaç yaşında? İşte, detaylar...

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        YÜCEL YILMAZ KİMDİR?

        Yücel Yılmaz 1975'te Almanya'da doğmuştur. Yücel Yılmaz, eğitimini Balıkesir’de tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yapmıştır. İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İktisat ve Ticaret Politikası Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Askerlik hizmetini Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nde Asteğmen olarak tamamlamıştır. Halen Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren Yabancı Dil Okulları'nı kuran Yücel Yılmaz ticari hayatına başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği de yapmıştır.

        Ticari hayatının bir kısmında çeşitli derneklerde faaliyet gösteren Yücel Yılmaz; Balıkesir Ticaret Odası’nda 2 dönem meclis üyeliği, bir dönem de Meclis Başkanlığı yapmıştır. Karesi Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı olmasının ardından Ticaret Odası Meclis Başkanlığı ve dernek üyeliklerini bırakmıştır. Yücel Yılmaz, Mart 2014 yerel seçimlerinde Karesi Belediye Başkanı seçilmiştir. Karesi Belediye Başkanlığı döneminde ulusal ve uluslararası düzeyde 10 ödülü kariyerine ekleyen Yücel Yılmaz; Türkiye’de Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nin kurulmasına bizzat öncülük ederek, birlik merkezinin Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın memleketi Balıkesir olmasını sağlamıştır. Aynı zamanda kurucusu olduğu birliğin başkanıdır.

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        Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

        Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) 2022-2026 dönemi Başkan Yardımcılığı ve Gelecek Paktı - Yönetim’in Geleceği Elçiliği görevini yürütmektedir. UCLG’nin dokuz bölge teşkilatından birisi olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nda (Uclg-Mewa) 2019-2022 Dönemi Eş Başkanlığını yürüten Yücel YILMAZ, 2022-2025 dönemi Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Uclg-Mewa Kültür Ve Turizm Komitesi Başkanı ve Uclg-Mewa Çevre Komitesi Eş Başkanı’dır. Türkiye Belediyeler Birliği Regent Park Dünya Kent Topluluğu Yönetim Kurulu üyesidir.

        Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde (YBYK) Yerel Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi’nde (ARLEM) Büro Üyeliği bulunmaktadır ve Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu üyesidir.

        Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürüten Yılmaz evli ve biri kız, ikisi erkek, üç çocuk babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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