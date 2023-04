AA / HABERTURK.COM

Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

İL BAŞKANI AY'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, ilçe başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada, saldırıyı lanetleyerek şunları kaydetti:

"Saat 16.00 sıralarında bir şahıs tarafından hedef gözetmek suretiyle Çukurova ilçe binamızın bulunduğu alana doğru 13 el ateş etmek suretiyle ilçe binamız kurşunlanmıştır. Şüpheli, mermisi bittikten sonra yol tarafından ilerleyerek ilçe binasının kapısını zorlamış, kapının kapalı olduğunu görünce elindeki silahı da kapının üzerine bırakarak olay yerinden ayrılmıştır."

Mehmet Ay, "Saldırı ve şiddet nereden gelirse gelsin lanetliyoruz. Teşkilatımıza, Adana'mıza ve partimize geçmiş olsun diyoruz. Konu aydınlığa kavuşunca detaylı açıklama yaparız inşallah." ifadesini kullandı.





EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ



Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi.

Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İsminin E.K. olduğu öğrenilen şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ADANA VALİLİĞİ: FAİL AK PARTİ BİNASINA BİLEREK HEDEF ALDIĞINI SÖYLEDİ

Adana Valiliği olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada "AK Parti Çukurova ilçe binasına 24 yaşındaki E.A tarafından 14 el ateş edildi. Mermiler parti binasına ve tabelasına isabet etti. Fail ifadesinde AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söyledi" ifadelerini kullandı

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ZERRE KADAR ÇEKİLME GİBİ BİR DURUM YARATMAZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Saldırgan AK Parti'ye karşı olduğunu söylemiştir. Cumhurbaşkanımıza, partimize karşı kullanılan nefret dilinin, nefret siyasetinin belli yerleri tahrik etmek amacına matuf olduğunu ifade ediyoruz. Diğer siyasi partilere yapılan saldırılara, sivil siyasetin her türlü saldırıdan tacizden korunması gerektiğine parti olarak karşı duymuştuk. Sürekli olarak vatandaşlarımızla birlikte olan kadrolar bu tip tacizler, saldırılar AK Parti teşkilatlarında zerre kadar geri çekilme ya da sakınma gibi bir durum yaratmaz. Hangi provokasyon olursa olsun hiçbir şekilde geri adım atmadan sandığa doğru giderken hep birlikte seçim çalışmalarını yürüteceğiz. Demokrasimiz güçlüdür. AK Parti sandık yoluyla demokrasi mücadelesini veren çok güçlü parti. Emniyet güçlerimiz bu saldırganı hızlı bir şekilde yakaladılar, sorgusu da yapılıyor. Doğrudan AK Parti'yi hedef alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade ediyor. AK Parti'yi bilerek bu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Türkiye'nin her tarafındaki teşkilatımız seçime giderken bu tip provokasyonlar olacağını bilen bir kadroyuz. Saldırganı hızlı biçimde yakalayan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Adana güvenli şehirdir. Her türlü saldırıya karşı sandığa giderken demokratik mücadelemizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz. Özellikle son 1 haftadır 10 gündür, birkaç gündür uyarıda bulundum, terör örgütlerine birilerine söylemekten sakınılan sözlerin Cumhurbaşkanımıza ve partimize kullanılmasının başlı başına provokasyon olmuştur. Hepimize geçmiş olsun...

AKŞENER: DEMOKRASİMİZE GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRILAR

İYİ Parti Genel Başkanı AK Parti Çukurova İlçe Teşkilatı binasına yapılan saldırıyı kınayarak şu ifadeleri kullandı:



Ak Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, Zaten son günlerde yeterince yara alan demokrasimize karşı gerçekleştirilen bu saldırıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Tüm Ak Parti teşkilatlarına geçmiş olsun.

