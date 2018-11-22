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AK Parti'de hangi bakan ve vekilin adı hangi il için geçiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü AK Parti'nin 40 belediye başkan adayını açıklayacak. Kulis bilgilerine göre, bazı şehirlerde eski bakan ve milletvekilleri aday gösterilecek...

22.11.2018 - 07:01 | Güncelleme:

AK Parti'de aday belirleme çalışmalarında sona yaklaşılırken, büyük illerde aday gösterilecek isimler de ortaya çıkmaya başladı. AK Parti, bu kez, büyük illerde eski bakanlardan popüler isimlerle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul için Binali Yıldırım, Ankara için Mehmet Özhaseki, İzmir için Nihat Zeybekci, Düzce için Faruk Özlü, Bursa için Mehmet Müezzinoğlu, Van için Hüseyin Çelik'in isimleri öne çıktı.

Nuray Babacan ve Gizem Karakış'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece AK Parti Genel Merkezi'nde çalıştı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, cumartesi günü açıklanacak 40 il ile ilgili son çalışmayı Erdoğan'a sundu.

Çalışmada İzmir için, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci'nin adı öne çıktı.

Bursa için eski bakanlardan Mehmet Müezzinoğlu'nun adı öne çıkarken, Ordu için eski bakanlardan Hilmi Güler'in ismi tartışılıyor. Samsun için eski bakan Mustafa Demir'in adı konuşuluyor. Eski Sanayi Bakanı Faruk Özlü'nün de Düzce belediye başkan adayı yapılabileceği öne sürülüyor. Bolu belediyesi için de eski milletvekili Fatih Metin'in adı geçiyor.

Van Belediye Başkanlığı için eski Milli Eğitim Bakanı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik'in adı geçti. Ancak Çelik'in bu görevi kabul etmeyeceği belirtiliyor.

Adana için eski bakan Jülide Sarıeroğlu, Diyarbakır için Nihat Hatipoğlu ve Mehdi Eker'in adı geçiyor.

 

 

 

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