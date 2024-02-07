31 Mart yerel seçimlerine geri sayım devam ederken, AK Parti’deki mesai de hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst kurul, belediye başkan adaylarını netleştirdi. O isimlere yönelik açıklama ise genel başkan yardımcılarının katılımıyla hafta sonuna kadar tamamlanacak.

HEYETLER 14. KEZ BİR ARAYA GELECEK

AK Parti ve MHP, belediye meclislerindeki iş birliğini görüşmek üzere 8 Şubat Perşembe günü 14. kez bir araya gelecek. 30 büyükşehrin belediye meclislerinde ve 51 ilin merkez ilçelerinde ortak çalışmalar yapılması planlanıyor. Meclis üyeliklerinin dağılımı ise her iki partinin hem 2019 yerel seçimlerinde hem de 2023 genel seçimlerinde kentlerde aldığı oy oranlarına göre belirlenecek. Fermuar yöntemi uygulanacak.

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LİSTELER 19 ŞUBAT'TA TESLİM EDİLECEK

AK Parti, ilçe teşkilatlarından meclis üyesi adaylarının belirlenmesini istedi. Adaylar genel merkezdeki komisyonlarca değerlendirilecek. Aday listeleri için son tarih 20 Şubat olarak belirlendi. AK Parti de listelerini 19 Şubat'ta seçim kurullarına teslim etmeyi planlıyor.

BBP İLE GÖRÜŞÜLECEK

Cumhur İttifakı'nın iş birliği konusunda ise HÜDA-PAR ve DSP ile iş birliği yapılmayacağı öğrenildi. Büyük Birlik Partisi ile 8 Şubat'ta görüşme yapılması planlanıyor.

Fotoğraf: AA