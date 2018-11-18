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AK Partide temayül yoklaması başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye genelinde 145 bin teşkilat mensubumuz 81 ilde oy kullanacak. İl ve ilçelerimizde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları oylarını kullanacaklar ve sonuçlar 16.30 itibarıyla genel merkezimizde görülebilecek ve değerlendirmeye alınacak. Amacımız AK Parti'nin ilkelerine, değerlerine uygun, toplumda karşılığı olan, AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin ilkelerine uygun belediye başkanlarımızı belirlemek" dedi

18.11.2018 - 11:36 | Güncelleme: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin yerel seçimlere yönelik temayül yoklamasının başladığını belirterek, "Türkiye genelinde 145 bin teşkilat mensubumuz 81 ilde oy kullanacak. İl ve ilçelerimizde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları oylarını kullanacaklar ve sonuçlar 16.30 itibarıyla genel merkezimizde görülebilecek ve değerlendirmeye alınacak." dedi.

Ünal, Ankara Spor Salonu'nda tüm Türkiye ile aynı anda başlayan Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik AK Parti temayül yoklaması öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bugün Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerine işaret eden Ünal, "İlk defa elektronik ortamda bütün teşkilat mensuplarımızın yani 145 bin kişinin oy kullanacağı ve oylama bittikten hemen sonra sonuçları alabileceğimiz bir temayül gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çalışmaları dolayısıyla Seçim İşleri Başkanlığına teşekkürlerini ileten Ünal, "Sadece Ankara'da 3 bin 774 teşkilat mensubumuz oy kullanacak. Türkiye genelinde de 145 bin teşkilat mensubumuz 81 ilde oy kullanacak. İl ve ilçelerimizde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları oylarını kullanacaklar ve sonuçlar 16.30 itibarıyla genel merkezimizde görülebilecek ve değerlendirmeye alınacak." diye konuştu.

Yerel seçimlerin genel seçimlere göre daha özellikli seçimler olduğuna dikkati çeken Ünal, şunları söyledi:

"Büyükşehirlerde, illerde, ilçelerde şehri yönetecek yöneticilerin belirlendiği seçimler, o yüzden bu konuda AK Parti büyük bir hassasiyet gösteriyor. Sadece temayül değil bunun dışında yürüttüğümüz saha araştırmaları, anketler, telefon anketleri, mesaj anketleri, çoklu ve çapraz olarak yaptığımız değerlendirmeler var. Yerel Yönetimler, Teşkilat Başkanlığı ve Seçim İşleri Başkanlığı bu konuda ortak bir çalışma yürütüyor. Amacımız AK Parti'nin ilkelerine, değerlerine uygun, toplumda karşılığı olan, AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin ilkelerine uygun belediye başkanlarımızı belirlemek. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

3 BİN 774 KİŞİ 40 KABİNDE OY KULLANACAK

Ankara Spor Salonu'na yoklamanın başlayacağı saat öncesinde gelen teşkilat mensupları, 3 bölge için kurulan 9 masada kayıtlarını yaptırdıktan sonra kendileri için hazırlanan 40 kabinde elektronik ortamda oylarını kullanabilecek.

Tüm Türkiye'de aynı anda başlayan temayül yoklaması saat 16.00 itibarıyla sona erecek. Yoklamanın elektronik ortamda yapılması dolayısıyla sonuçlar kısa sürede elde edilebilecek. Bu doğrultuda elde edilen veriler, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

AK Parti'ye 5-16 Kasım tarihlerinde toplam 7 bin 180 kişi belediye başkanı aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. İl genel ve belediye meclisi üyelikleri için ise 3 Aralık 2018 Pazartesi saat 19.00'a kadar başvuru yapılabilecek.

 

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