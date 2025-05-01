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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti'den parti yöneticilerine 10 hafta eğitim | Son dakika haberleri

        AK Parti'den parti yöneticilerine 10 hafta eğitim

        AK Parti, parti teşkilatlarını güçlendirmek için kapsamlı bir eğitim programını hayata geçiriyor. "Bu senin hikayen" sloganıyla duyurulan teşkilat akademisiyle 100 bini aşkın parti yöneticisi 10 hafta boyunca 12 ana başlıkta eğitim alacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 01.05.2025 - 12:18 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:18
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        AK Partili yöneticilere 10 hafta eğitim
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        AK Parti'de 81 ilde 100 bini aşkın parti yöneticisine yönelik eğitim faaliyeti başlıyor. AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından parti yöneticilerine yönelik "teşkilat akademisi" eğitim programı düzenlenecek.

        "BU SENİN HİKAYEN"

        Belirlenen "Bu senin hikayen" sloganıyla 2028 seçimleri için teşkilat üyeleri hazırlanacak. Eğitimlerin ilk aşaması 2025 yılı bahar döneminde başlayacak ve güz dönemine kadar devam edecek. Akademi çalışmaları, il ve ilçelerde 2026, 2027, 2028 yılları boyunca devam edecek şekilde planlandı. Bu sayede eğitimlerin kalıcı bir öğrenme sürecine dönüşmesi ve tüm teşkilatlarda yaygın bir uygulama haline gelmesi hedefleniyor. Teşkilat Akademisi kapsamında katılımcılar, 10 hafta süresince toplam 12 ana başlıkta eğitim alacak.

        HANGİ EĞİTİMLER VERİLECEK?

        Eğitim içerikleri; siyasal iletişim, liderlik, toplumsal etkileşim, kriz yönetimi, medya okuryazarlığı, kamu politikaları, teşkilat yönetimi gibi farklı disiplinlerden oluşturuldu. Eğitimler; il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri dâhil olmak üzere partinin tüm kademelerinden yöneticileri kapsıyor.

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