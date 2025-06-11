AK Parti'den rekor kurban ve gıda yardımı

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Etiyopya’da zor şartlar altında yaşayan 8 bin 60 aileye Kurban Bayramı’nda 40 bin 300 kilogram (40 ton) et dağıttı. Yedi yıl önce kurulan yardım köprüsü bu yıl da devam etti. Etiyopya’nın Gonder şehrinde inşa edilen AK Külliye’de kalan yaklaşık 200 yetim çocuk ve bölgedeki ihtiyaç sahibi aileler için 200 adet büyükbaş 572 adet küçükbaş hayvan kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

40 BİN KİŞİYE KURBAN ETİ VE ZEKÂT YARDIMI

Bu yıl da mazlumları yalnız bırakmayan AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Etiyopya’nın Gonder ve Lisana bölgelerinde yaşayan Müslümanlara kurban eti ve zekât yardımı ulaştırdı. Gonder, Lisana, Sigmo ve Afar bölgelerinde toplam 200 adet büyükbaş 572 adet küçükbaş hayvan kurban edildi. Elde edilen 40 bin 300 kilogram et, 8 binden fazla aileye ulaştırıldı ve toplamda 40 bin kişi bu yardımlardan faydalandı.

"ETİYOPYA İLK HİCRET YOLUDUR"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “AK Parti olarak ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla yardıma ihtiyaç duyan herkese elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Biz bütün insanların eşit şartlarda, insanca yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Bazıları Afrika’daki insanları sömürürken, biz o mazlumların insanca yaşaması için bölgeyi ihya etmeye çalışıyoruz,” dedi.