AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: O gün sandıklarımızın başında olacağız AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar'da avukatlarla iftarda buluştu. Programda konuşan Kurum, "Sizler, 31 Mart'ın demokrasi nöbetçilerisiniz. Sizler, hukuki bilgi ve tecrübenizle, seçimlerin en güvenilir şekilde yürütülmesinde kilit bir rol oynayacaksınız. Adil ve şeffaf bir seçim için sahada olacaksınız ve her vatandaşın oyunun sayılmasını sizler sağlayacaksınız. Çünkü her bir oy çok değerlidir. İnşallah sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi aşamasında da teyakkuzda olacağız. Orada bir oyumuzun zayi olmaması adına her türlü özen ve gayreti göstereceğiz" dedi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.03.2024 - 22:41 Güncelleme: 21.03.2024 - 22:41 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL