Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısının öldüğü kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı

        AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısının öldüğü kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı

        AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, araç sürücüsü Muratcan Türkyılmaz hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:32 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Partili Baltacı'nın ölümünde sıcak gelişme
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde 10 Şubat akşamı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Sevim Baltacı'ya, Muratcan Türkyılmaz aracıyla çarparak ölümüne neden olmuştu.

        AK Partili Baltacı hayatını kaybetti
        AK Partili Baltacı hayatını kaybetti

        Gözaltına alınarak İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Türkyılmaz, araçtaki hızının 60-70 kilometre arasında olduğunu belirterek, "Olay sebebiyle çok üzgünüm. Kaza esnasında alkollü değildim. Kendim de sağlık personeliyim. Olay yerinden ayrılmadım. İlk müdahaleyi de ben yaptım" dedi. Türkyılmaz, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

        ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

        Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı şüpheli Muratcan Türkyılmaz'ın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti. Şüpheli Muratcan Türkyılmaz, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fatma Sevim Baltacı
        #haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"