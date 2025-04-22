AK Parti MKYK’da neler gündeme geldi? İşte toplantının perde arkası

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yoğun gündem ile toplandı. Toplantıda suç örgütleri ile mücadele ve sahipsiz köpeklere yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

"CHP'NİN GELİŞTİRDİĞİ SÖYLEMLERE YANIT VERİN"

AK Parti MKYK'da CHP'nin hükümete yönelik eleştirileri de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP'nin geliştirdiği söylemlere yanıt verin" dediği öğrenildi.

“SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ VAR”

Edinilen bilgiye göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKYK toplantısında sunum yaptı. Sunumunda suç örgütleri ile mücadele, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hakkında bilgi verdi. Suç oranlarında düşüş olduğunu vurguladı, uyuşturucu kullanımında azalma olduğunu belirtti.

SAHİPSİZ KÖPEK SORUNU

MKYK'da sahipsiz köpek sorununun çözümü de değerlendirildi. Bakan Yerlikaya, büyükşehir belediyesi olmayan 51 ilde doğal yaşam alanları kurulması konusundaki çalışmaları anlattı. Konuya ilişkin valiliklerle koordineli çalışıldığına dikkat çekti. Projenin tamamlanması için haziran ayını işaret etti. Sahipsiz köpekler için oluşturulacak doğal yaşam alanları için milli emlaktan arazi tahsisi için yapılan görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.