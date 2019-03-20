AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Sivas il başkan adayı kim? Hilmi Bilgin kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Sivas il başkan adayı Hilmi Bilgin kimdir? İşte Hilmi Bilgin'in hayatı...

HİLMİ BİLGİN KİMDİR?

Hilmi Bilgin, 1972 yılında Sivas Alacahan'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Sivas'ta tamamlayan siyasetçi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu. Bir süre Sivas SGK İl Müdürlüğünde kamu avukatı olarak çalışmasını ardından, 2003 yılında istifa ederek serbest avukatlık yapmaya başladı.

Bilgin, öğrencilik ve iş hayatı boyunca çeşitli sivil toplum örgütleri, vakıf ve derneklerde görev aldı. Sivas Belediye Başkan Adayı, Sivas Barosu Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeliği ve Sivas Barosu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ak Parti Sivas İl Teşkilatında Seçim İşleri Başkanı ve Teşkilat Başkanı olarak siyasi çalışmalarda bulundu.