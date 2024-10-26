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        Haberler Dünya AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu durdurulmalı | Dış Haberler

        AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu durdurulmalı

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a saldırısını kınadıklarını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dünya barışına tehdit olduğunu söyleyen Çelik, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 14:03 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:03
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        AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu durdurulmalı
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a saldırısını kınadıklarını duyurdu.

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        Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.

        Gazze’de soykırıma devam eden, Lübnan’a ve BM Barış gücüne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir.

        Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir.

        Bölgemizi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz."

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