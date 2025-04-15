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        Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in söyledikleri vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değil

        AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in söyledikleri vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değil

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştiri: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söyledikleri, "seçilmiş hükümeti" hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değildir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 17:17 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:17
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        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki
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        CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarına yönelik olarak sosyal medya X platformu üzerinden yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söyledikleri, “seçilmiş hükümeti” hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka birşey değildir. Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir. “Normalleşme” diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir.

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        #Ömer Çelik
        #Özgür Özel
        #haberler
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