Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail saldırısına ilişkin açıklama | Dış Haberler

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail saldırısına ilişkin açıklama

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Çelik açıklamasında, "İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 18:33 Güncelleme: 09.09.2025 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail saldırısına ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

        Çelik, NSosyal'deki hesabından İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir. Dost ve kardeş Katar'ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz. İsrail'in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir. Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        Barış Alper Yılmaz: Aslolan G.Saray!
        Barış Alper Yılmaz: Aslolan G.Saray!
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Manifest hakkında karar
        Manifest hakkında karar
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı