AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Doğru yerde durmayı başaramıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail’in İran’a dönük insanlık dışı saldırısı karşısında bölgesel ve küresel düzeyde en etkili diplomasiyi yürütmektedir. Küresel ve bölgesel düzeyde tüm aktörler bir barış masası kurulması ve nükleer müzakerelere yeniden dönülmesi için Cumhurbaşkanımızın tecrübesinin ve liderliğinin önemini vurgulamaktadır.

Etrafımızdaki tüm bu kaosun içinde Türkiye’nin yerini ve gücünü korumasında en önemli dayanak noktası Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğidir. Bu bölgesel ve küresel düzeyde de kabul gören bir gerçektir. Bunu anlayamayan tek kişi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’dir. Dış politika gelişmelerinde hiçbir şekilde doğru yerde durmayı başaramıyor. Dünya böyle bir durumda iken Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması tam bir siyasi şuursuzluktur.