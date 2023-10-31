AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İçerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz. En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır. 'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir"

Habertürk Giriş: 31.10.2023 - 18:39 Güncelleme: 31.10.2023 - 18:39 facebook

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