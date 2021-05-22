Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitikaSon Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Musab Turan açıklaması: Muhabir kılığında... - Haberler
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Muhabir kılığında provokatör!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basın toplantısında "muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde sorduğu" gerekçesiyle iş akdi feshedilen Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'a bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "Ak Partimiz ve İçişleri Bakanımızla ilgili terör ve suç örgütlerinin ağzıyla konuşan AA muhabiri kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor. Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder" ifadelerini kullandı...

Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Musab Turan açıklaması: Muhabir kılığında... - Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, söz konusu muhabirle ilgili olarak, "Bu dilin hangi terör şebekelerinin dili olduğunu iyi biliriz. Bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"AA MUHABİRİ KILIĞINDAKİ PROVOKATÖRE GEREKEN YAPILIYOR"

Çelik, açıklamasının devamında şöyle dedi:

"Ak Partimiz ve İçişleri Bakanımızla ilgili terör ve suç örgütlerinin ağzıyla konuşan AA muhabiri kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor. Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder"

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

LGS ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak? 2021 LGS tarihi! Liseye Geçiş Sınavı sonuç tarihi
GÜNDEMLGS ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Her türlü zulmü yapan ve de insanları evlerinden eden zalimlere karşı susmayac
GÜNDEMFuat Oktay'dan Filistin açıklaması
Hafta sonu seyahat yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Cumartesi Pazar şehirler arası seyahat yasağı..
GÜNDEMHafta sonu seyahat yasağı var mı?
Hakkari'de toprağa gömülü 22 kilo 900 gram eroin ele geçirildi
GÜNDEMHakkari'de toprağa gömülü kilolarca eroin bulundu
AA muhabirinin iş akdi feshedildi
GÜNDEMAA muhabirinin iş akdi feshedildi
Hafta sonu yasak var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 22-23 Mayıs Cumartesi Pazar yasak mı?
GÜNDEMHafta sonu yasak var mı?
Son dakika: İstanbul'da akılalmaz çocuk kaçırma olayı! Kendi çocuğum deyip... - Haberler
GÜNDEMYürekler ağza geldi! Az daha bebeği kaçırıyordu...
Tekerlekli sandalyede bulunan engelli gencin ayağına basıp kafasına yumruk attı
GÜNDEMEngelli genci böyle darp etti
Cebinden çıkardığı kesici aletler ile lüks araçlara zarar verip uzaklaştı
GÜNDEMMilyonluk araçları çizdi!
Konya'da akılalmaz olay! Filyasyon görevlisinin kolunu kırdılar ve... - Haberler
GÜNDEMFilyasyon görevlisine sopalı saldırı!