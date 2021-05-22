AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, söz konusu muhabirle ilgili olarak, "Bu dilin hangi terör şebekelerinin dili olduğunu iyi biliriz. Bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"AA MUHABİRİ KILIĞINDAKİ PROVOKATÖRE GEREKEN YAPILIYOR"

Çelik, açıklamasının devamında şöyle dedi:

"Ak Partimiz ve İçişleri Bakanımızla ilgili terör ve suç örgütlerinin ağzıyla konuşan AA muhabiri kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor. Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder"