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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Aykut Erdoğdu'nun açıklamalarına sert tepki

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı "Sayın Recep Tayyip Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım" paylaşıma tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi: Bu zihniyetle mücadele etmeye en kararlı şekilde devam edeceğiz. Bunlara sessiz kalmak millete ihanettir. Bu dil millet düşmanı bir dildir...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Aykut Erdoğdu'nun açıklamalarına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun sosyalmedya hesabından "Sayın Recep Tayyip Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım" paylaşımına sert tepki geldi.

"BUNLARA SESSİZ KALMAK MİLLETE İHANETTİR"

Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada; "Sn Cumhurbaşkanımız, milletimizin gönül divanında yerini almıştır. Yassıada zihniyetinin tehditlerinin milletimiz nezdinde bir karşılığı yoktur. Bu zihniyetle mücadele etmeye en kararlı şekilde devam edeceğiz. Bunlara sessiz kalmak millete ihanettir. Bu dil millet düşmanı bir dildir" ifadelerini kullandı.

Çelik paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

"MİLLETİMİZ NEZDİNDE KARŞILIĞI BİR YOKTUR"

Cumhurbaşkanımız nice siyasi suikastlere ve Yassıada katillerinin şimdiki varislerinin nice tehdidine rağmen dimdik ayaktadır. Milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir. Sn Cumhurbaşkanımız, milletimizin gönül divanında yerini almıştır. Yassıada zihniyetinin tehditlerinin milletimiz nezdinde bir karşılığı yoktur. Bu zihniyetle mücadele etmeye en kararlı şekilde devam edeceğiz. Bunlara sessiz kalmak millete ihanettir.

"YASSIADA KATİLLERİNİN DİLİYLE HEDEF ALIYOR"

Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir. Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP’li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi. Ve vermeye devam ediyor.

"TÜRKİYE'NİN FETÖ'DEN TANIDIĞI BİR DİLDİR"

Devlet teşkilatını suç örgütü olarak nitelendirip devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı makamını örgüt lideri olarak nitelendirmek Türkiye’nin FETÖ’den tanıdığı bir dildir. Menderes’in katillerinden Fetö’ye kadar hepsi aynı millet düşmanı dili kullandılar.
Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı “vatana ihanetten yargılamak”tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes’in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar.

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