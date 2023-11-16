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        Haberler Gündem Politika AK Parti’de yerel seçim mesaisi hızlandı!

        AK Parti’de yerel seçim mesaisi hızlandı!

        AK Parti'de 31 Mart 2024'de yapılacak olan yerel seçimler için bir yandan aday belirleme süreci devam ederken, diğer yandan da seçim kampanyası için çalışmalara başlandı. Esra Nehir'in haberine göre yol haritası için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı gerçekleştirilirdi

        enehir@haberturk.com
        Giriş: 16.11.2023 - 19:02 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:02
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        AK Parti'de yerel seçim mesaisi hızlandı!
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        AK Parti’de 31 Mart 2024’de yapılacak olan yerel seçimler için bir yandan aday belirleme süreci devam ederken, diğer yandan da seçim kampanyası için çalışmalara başlandı. Esra Nehir’in haberine göre yol haritası için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı gerçekleştirilirdi.

        Toplantıda, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, 81 ilde yürütülecek kampanya süreciyle ilgili bilgi verildi.

        HEDEF BÜYÜKŞEHİRLERİ YENİDEN KAZANMAK

        AK Parti’de yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarının belirlenmesi için çalışmalar da sürüyor. Başta Ankara ve İstanbul gibi bir önceki seçimde el değiştiren büyükşehir belediyelerini yeniden kazanma hedefiyle yoğun bir mesai harcanıyor. Anketlerden, STK’lar ile görüşmelere kadar kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

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        SANDIK TEMELLİ ÇALIŞMALARA ODAKLANILDI

        AK Parti, sandık temelli çalışmalara odaklandı. 2019 yerel seçimlerinde alınan sonuçlar mercek altına alındı. Oy oranı düşük olan bölgelerde yürütülecek kampanyalara öncelik verileceği öğrenildi.

        OY ORANI DÜŞÜK OLAN BÖLGELERE ZİYARET YAPILACAK

        Parti teşkilatı, düşük oy çıkan sandıkların bulunduğu bölgeleri daha sık ziyaret edecek, sorun ve beklentiler dinlenecek.

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