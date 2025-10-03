AK Partili Gürcan’ın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

DHA'nın haberine göre; kaza, bu akşam Ankara-Eskişehir E-90 karayolu Doğanca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan ile şoförü ve danışmanının içerisinde bulunduğu makam aracına, Doğanca Mahallesi yol ayrımından kontrolsüz çıkış yaptığı belirtilen 41 NF 860 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde AK Parti’li Gürcan ve isimleri henüz öğrenilemeyen şoförü ve danışmanı ile diğer otomobilde 1 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Milletvekili Ayşen Gürcan ile diğer yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazadan sonra hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi alan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak yaptığı açıklamada, Ayşen Gürcan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Ayşen hanım emniyet kemeri taktığından dolayı bir ağrısı var. Şu an istirahate alındı. Sağlık durumu iyi. Bilinci açık, ister istemez bir travması var. Kendi de, darbe aldığından dolayı ağrısı var” dedi.