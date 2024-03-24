AA'nın haberine göre, dün saat 17.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde AK Parti mahalle teşkilatı üyeleri R.Ş, T.S, ve E.T'ye, Emek Caddesi'nde seçim çalışması yaptıkları sırada bazı kişiler tarafından sözlü tacizde bulunuldu.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Sözlü tacizin ardından buradan ayrılan şüpheliler, kısa süre sonra olay yerine dönerek R.Ş'yi darbetti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren Y.S, K.S. ve B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D, Ö.İ. ve C.D. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştı. bir kişi tutuklandı, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

ADALET BAKANI YILMAZ SALDIRIYI ŞİDDETLE KINADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtanlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınadı.

Saldırıda başından yaralanan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e acil şifalar dileyen Tunç, "Yaşanan saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış olup, 1 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir." bilgisini paylaştı.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlarımıza yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Saldırıda başından yaralanan 72 yaşındaki Ramazan Şahin’e acil şifalar diliyorum.



Yaşanan saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet… https://t.co/ExLYStuHlA — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) March 24, 2024

Seçimlerin, milli iradenin tecelli ettiği demokrasi şölenleri olduğunu vurgulayan Tunç, "Demokrasilerde şiddete yer yoktur. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik bu tür saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.