AK Partili Zengin, yangında ölen 5 kardeş ile ilgili konuştu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş ile ilgili açıklama yaptı.

Zengin, açıklamasında, "110 bin 705 lira bakanlığımız tarafından, kaymakamlık üzerinden de 9 bin lira civarında, elektrik desteği verilmiş, başka destekler verilmiş. Fakat şu var; aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Kimsenin çocuğunu zorla alma kastı yok" dedi.

"Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili hep çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum" diyen Zengin, "Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.