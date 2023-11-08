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        Haberler Yaşam Akademi dünyasının yeni mekanı: Zeyrek Akademi

        Akademi dünyasının yeni mekanı: Zeyrek Akademi

        Geleneksel ahşap ev dokusuyla, dar sokakları ve yokuşlarıyla ve bir zamanlar ilmin merkezi olmasıyla meşhur Zeyrek semti son zamanlarda büyük bir değişim yaşıyor. Fatih Belediyesi bir yandan UNESCO Dünya Miras Alanında yer alan semtte sivil mimari ahşap binaları yeniden restore ederken diğer yandan, Zeyrek Akademi'yi hayata geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 11:22 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:22
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        Akademi dünyasının yeni mekanı
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        Fatih’in tarihine, mimarisine, planlamasına, sanat tarihine, arkeolojisine, sosyal yaşamına ve somut olmayan kültür mirasına dair eğitim ve etkinliklerin düzenlendiği Zeyrek Akademi’nin bir marka haline geldiğini belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Hedefimiz kültür mirasımızı doğru, işlevsel ve estetik bir zeminde çağın ruhuyla buluşturabilmektir. Bu doğrultuda kültür politikamızı çok yönlü, bütüncül bir çerçevede oluşturduk. Şehir araştırmalarını ve akademik çalışmaları destekleyen Zeyrek Akademi, kültüre dair oluşturduğumuz bütüncül çerçevenin en iyi şekilde temsil edildiği birimlerimizden biridir” dedi.

        ALANINDA ÖNEMLİ İSİMLER DERS VERİYOR

        İstanbul’un Osmanlı dönemine ait ilk eğitim kurumu olan Molla Zeyrek Camii’nin hemen yanı başında bulunan Zeyrek Akademi, özellikle Suriçi İstanbul’un somut ve somut olmayan kültürel mirasını gençlere tanıtmak, tarihten gelen ilim merkezi sıfatını yeniden canlandırmak amacıyla pandemi döneminde kuruldu. Akademide Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Prof. Dr. Mustafa Koç, Prof. Dr. İsmail Kara, Dr. Savaş Ş. Barkçin ve birçok akademisyen dersler verdi.

        Merkezde, Çağdaş Türk Düşüncesinin Ana Meseleleri, Basra’dan Bosna’ya Yaşayan Sinan, Bütün Yönleriyle Sömürgecilik, Hunlar’dan Cumhuriyet’e Hukuk Sürüvenimiz gibi seminerlerin yanı sıra Şehir Eskizleri atölyeleri yer aldı.

        TEMATİK KÜLTÜREL MİRAS GEZİLERİNE YOĞUN KATILIM

        Akademik seminerlerin ve eğitimlerin tamamlanmasıyla düzenlenen tematik kültürel miras gezilerine katılan öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

        Düzenlenen geziler kapsamında; Prof. Dr. Suphi Saatçi ile Mimar Sinan Yapıları, Hayri Fehmi Yılmaz ile Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultanahmet Bölgesi, Arzu Ulaş ile Yeraltı Su Yapıları, Leyla Alan ile Türbeler, Canan Akhüsük ile Kapalıçarşı, Aylin Kartal ile I. ve II. Ulusal Mimarlık Mirası, Doç. Dr. Gülhan Benli ile Hanlar Bölgesi ve Alidost Ertuğrul ile Hamamlar gezisi yapıldı.

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        #Zeyrek Akademi
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