Akademisyenler duttan göz çevresi şampuanı hazırladı

BAİBÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisas yapan Dr. Derya Pekyürek, göz hijyeni ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak üzere doğal bir ürün geliştirmek için çalışma yaptı.

BAİBÜ Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Soydan danışmanlığında, BAİBÜ Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akif Hakan Kurt öncülüğünde, doktora sonrası araştırmacı Dr. Cansu Kara Öztabağ ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Eczacılık Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Ömer Türkmen'in desteğiyle çalışmalarını ilerleten Pekyürek, duttan göz çevresi şampuanı hazırladı.

Göz hijyeni ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak üzere hazırlanan ürünün patenti alınarak seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Dr. Derya Pekyürek, insanların göz kliniklerine en çok göz enfeksiyonu şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

Her yaştan insanın göz enfeksiyonu geçirebildiğini dile getiren Pekyürek, tedavinin ilk adım olarak hastalara sağlıklı göz çevresinin sağlanmasını önerdiklerini kaydetti.

Pekyürek, göz çevresi hijyeninin sağlanması amacıyla önerilen bazı ürünlerin gözde yanma, batma, kaşıntı, kuruluk ve tahrişe neden olabildiğine dikkati çekerek, "Biz, hassas göz ve göz çevresiyle uyumlu, daha düşük konsantrasyonda, iyi ve uzun süre etkili, düşük maliyetli, hastaların kolaylıkla kullanabilecekleri, tedavi edici özelliğe de sahip tıbbi ürün ortaya koyma hedefiyle yola çıktık" dedi.

İnsanların eskiden göz çevresi temizliği ve enfeksiyon tedavisi için dut yaprağını kaynatarak hazırladıkları solüsyonları kullandıklarını, kendilerinin de bundan esinlendiklerini anlatan Pekyürek, deneysel çalışmalar sonucu karadut ve beyaz dutta bulunan, antimikrobiyal ve antioksidan etkinliğe sahip "gallik asit" ile gözdeki dokularda hücre canlılığını artırıcı etkisini gözlemledikleri "oxyresveratrol" maddesini formülize ederek göz çevresi şampuanını BAİBÜ Farmakoloji Ana Bilim Dalı öncülüğünde ürettiklerini dile getirdi.

Pekyürek, başta gözde çapaklanma ve iltihaplanmaya sebep olan göz enfeksiyonları olmak üzere hem tedavi edici hem de semptomları azaltıcı özelliğe sahip ürün ortaya çıkardıklarını belirterek, "Yerli ve milli kaynaklar kullanılarak her yaştan kişinin uygulayabileceği, hedef kitlesi çok geniş bir ürün ortaya çıkardık. Şu an ürünümüzün patent alma aşamasında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Biz bunu 'dutun mucizesi' olarak isimlendiriyoruz çünkü dut bitkisinin bu tarihsel önemi ve yaptığımız deneysel çalışmalarda aldığımız sonuçlar, ürünümüzdeki kararlılığımızı desteklemektedir" diye konuştu.