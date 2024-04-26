Akaryakıt fiyatları ile benzine zam yada indirim haberleri gündemde yer alıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında hem motorine hem de benzine yansıma oluyor. Peki 26 Nisan Güncel benzin, LPG, motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Benzine indirim veya zam gelir mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları