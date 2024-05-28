Akaryakıt istasyonunun binasında yangın!
Bolu'da, akaryakıt istasyonunun yanında bulunan atıl durumdaki ofis binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü
Giriş: 28.05.2024 - 00:56 Güncelleme: 28.05.2024 - 00:56
1
DHA'nın haberine göre; yangın, saat 20.30 sıralarında, D-100 kara yolunun Çaydurt mevkisindeki bir akaryakıt istasyonuna ait atıl durumdaki ofis binasında çıktı.
2
Atıl durumdaki 3 katlı ofis binasında bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı.
3
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.