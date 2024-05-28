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        Haberler Gündem Güncel Akaryakıt istasyonunun binasında yangın!

        Akaryakıt istasyonunun binasında yangın!

        Bolu'da, akaryakıt istasyonunun yanında bulunan atıl durumdaki ofis binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 00:56 Güncelleme: 28.05.2024 - 00:56
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        DHA'nın haberine göre; yangın, saat 20.30 sıralarında, D-100 kara yolunun Çaydurt mevkisindeki bir akaryakıt istasyonuna ait atıl durumdaki ofis binasında çıktı.

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        Atıl durumdaki 3 katlı ofis binasında bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

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        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Ofis binasında çıkan yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesiyle akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.

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        Yangın nedeniyle 3 katlı ofis kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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