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        Haberler Bilgi Ekonomi Akaryakıtta çifte zam! Benzin ve motorine zam mı geldi? İşte 19 Haziran benzin, motorin, LPG litre fiyatı

        Akaryakıtta çifte zam! 19 Haziran benzin ve motorine zam mı geldi?

        İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, brent petrol fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Döviz kurundaki dalgalanma ve brent petrol fiyatının yükselmesi akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşturdu. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Cuma benzine gelen 1 lira 46 kuruşluk zammın ardından, Salı günü de motorine 1 lira 75 kuruşluk zam gelmişti. 19 Haziran gecesi benzin ve motorine çifte zam geldi. Peki, "19 Haziran benzin ve motorine zam mı geldi?" İşte 19 Haziran 2025 Perşembe benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 20:12 Güncelleme: 19.06.2025 - 00:40
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        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika zam ve indirim gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece benzine 1 lira 56 kuruş, motorine ise 1 lira 87 kuruşluk zam geldi. Peki, "Benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar, LPG'ye zam gelecek mi?" İşte 19 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

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        BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ!

        Sektör kaynaklarının aktardığına göre 19 Haziran Perşembe gecesi benzine 1 lira 56 kuruş, motorine ise 1 lira 87 kuruşluk zam geldi.

        Güncel fiyatların gece tabelaya yansıdı. Böylelikle, benzin ve motorinin litresi bu gece yarısı itibarıyla Türkiye'deki tüm illerde 50 TL sınırını aşmış oldu.

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        LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        LPG (otogaz) fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 49.99 TL

        Motorin litre fiyatı: 51.39 TL

        LPG litre fiyatı: 25.09 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 49.84 TL

        Motorin litre fiyatı: 51.27 TL

        LPG litre fiyatı: 24.49 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 50.66 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.24 TL

        LPG litre fiyatı: 24.99 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 50.99 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.59 TL

        LPG litre fiyatı: 24.94 TL

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        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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