Akasya Durağı'nda Obayana'nın büyük aşkıydı! Pelin Sönmez'in son hali göz kamaştırdı!
Bir döneme damga vurmuş dizilerden biri olan Akasya Durağı'nda Obayana'nın büyük aşkı Dilek karakterini canlandırarak hafızalara kazınan Pelin Sönmez'in son hali yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü ismin değişimini görenler gözlerine inanamadı.
2008-2012 yılları arasında yayımlanan komedi ve aile türündeki Akasya Durağı'nda Obayana'nın büyük aşkı Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez, son haliyle gündem oldu. Sönmez'in yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.
Başrollerinde Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Melek Baykal, Aslı Altaylar gibi usta oyuncuların yer aldığı Akasya Durağı'nda canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Sönmez'in son hali magazin gündeminde konuşulan konular arasına girdi.
Pelin Sönmez'in canlandırdığı Dilek karakteri dizide babasını sürekli kızdıran ve evlenmek isteyen genç bir kızı izleyicinin karşısına çıkarıyordu.
Pelin Sönmez, 2018 yılında evlenerek ekranlardan uzak bir yaşam sürdürmeye başlamıştı. Oyunculuğu bırakan Sönmez, şimdilerde 100 bin takipçili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor.
İşte Pelin Sönmez'in son hali...