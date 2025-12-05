Akbank, gençleri ve çalışanlarını gönüllülük projelerinde buluşturuyor

Türkiye’de gönüllülük faaliyetlerine katılım oranı hâlâ düşük seviyelerde seyrederken, özel sektörün bu alandaki rolü daha fazla önem kazanıyor. Akbank da sürdürülebilirlik çalışmalarının bir parçası olarak hem gençleri hem de çalışanlarını gönüllülük faaliyetlerinde bir araya getiren projeler yürütüyor. Banka; eğitim, çevre, afet dayanıklılığı, sosyal kapsayıcılık ve hayvan hakları gibi farklı başlıklarda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri yapıyor.

10 yılda 22 binden fazla gence ulaşan Şehrin İyi Hali projesi ile Akbanklı Gönüllüler programı, sahada geniş bir gönüllülük ağı oluşturuyor. Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, gönüllülüğün toplumsal fayda üretimindeki önemini ve projelerin ulaştığı etkiyi Habertürk’e anlattı:

• Gönüllülük, Akbank’ın sürdürülebilirlik anlayışında nasıl konumlanıyor? Gönüllülüğün Türkiye’deki mevcut tablo içindeki yerini nasıl görüyorsunuz?

Akbank olarak sürdürülebilirliği toplumsal faydayı, yönetişim ilkelerini ve insan odaklı değerleri içeren bütünsel bir yaklaşım olarak ele alıyoruz. Stratejimizi ise “Sürdürülebilirlik sadece çevre için değil, insan için, hepimiz için” anlayışı üzerinden şekillendiriyoruz. Bu vizyonla toplumsal fayda projelerimizi eğitim, kültür-sanat, girişimcilik ve gönüllülük olmak üzere dört ana başlık altında yürütüyoruz. Gönüllülüğü, toplumsal dönüşüme doğrudan katkı sağlayan, topluma dokunan en güçlü etki alanlarımızdan biri olarak konumlandırıyoruz.

Gönüllülük bizim için, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın sahadaki en görünür, en insana dokunan yansımalarından biri. Gençleri gönüllülüğe teşvik etmeyi hedeflediğimiz Şehrin İyi Hali projemiz ve Akbanklı Gönüllüler aracılığıyla çalışma arkadaşlarımızı ve gençleri gönüllülük ekosisteminde buluşturarak toplumsal sorumluluk, dayanışma ve katılım kültürünün güçlenmesine katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar on binlerce gönüllünün sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almasını destekledik; her bir gönüllünün emeğini de sürdürülebilirlik yolculuğumuzun en değerli yapı taşlarından biri olarak görüyoruz. Birleşmiş Milletler Gönüllülük Programı, son resmi raporunda gönüllülüğü yalnızca bir yardım faaliyeti olarak değil; toplumsal katılımı güçlendiren, dayanıklılığı artıran ve sürdürülebilir kalkınma süreçlerine katkı sağlayan bir alan olarak ele alıyor. Rapora göre dünya genelinde 15 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık %14,3'ü yani yaklaşık 862 milyon kişi her ay en az bir gönüllülük faaliyetine katılıyor. Türkiye'de ise düzenli gönüllülük oranı henüz %6 seviyesinde… Tam da bu nedenle kurumların, bireylerin ve sivil toplumun buluştuğu güçlü ve kapsayıcı platformlara ihtiyaç var. Biz de Akbanklı Gönüllüler ve Şehrin İyi Hali ile bu ihtiyaca yanıt veren, toplumla temas eden etkili bir gönüllülük ekosistemi oluşturuyoruz.

• Gönüllülük projelerinde "eğitim, çevre, afet sonrası iyileşme, sosyal kapsayıcılık, hayvan hakları" gibi geniş bir alan yelpazesi var. Bu çeşitliliği şekillendiren temel yaklaşım nedir? Gönüllülüğü toplumsal faydanın farklı ihtiyaç başlıklarına yayıldığı, çok boyutlu ve kapsayıcı bir etki alanı olarak ele alıyoruz. Bu yaklaşımın temelinde, toplumun farklı ihtiyaçlarına bütüncül bir yanıt oluşturmak var. Örneğin; bu yıl Şehrin İyi Hali'nde gençleri çevre, afet dayanıklılığı, sosyal kapsayıcılık ve hayvan hakları gibi alanlarda faaliyet gösteren dokuz sivil toplum kuruluşuyla bir araya getirdik. Akbanklı Gönüllüler ile çocuklardan gençlere, afet bölgesinden ekolojik üretim deneyimlerine kadar geniş bir alanda sahada yer alıyoruz. • Akbanklı Gönüllüler ve 22 bin aşkın gence ulaşan Şehrin İyi Hali kapsamında yürüttüğünüz bu projelerden ve öne çıkan sonuçlardan biraz bahseder misiniz? Bu yıl gönüllülük projelerimizi Akbanklı Gönüllüler ve Şehrin İyi Hali çatısı altında güçlü bir etkiyle hayata geçirdik. 10 farklı projede yüzlerce gönüllümüz sahada yer aldı; faaliyetlerimiz eğitimden çevre çalışmalarına, afet sonrası iyileşmeden sosyal kapsayıcılığa ve hayvan haklarına uzanan geniş bir yelpazede yürütüldü. 10 yılda 22 binden fazla gence ulaşan Şehrin İyi Hali ile bu yıl gençleri çevre, afet dayanıklılığı, sürdürülebilir yaşam, ekolojik üretim, sosyal kapsayıcılık ve hayvan hakları gibi alanlarda faaliyet gösteren dokuz sivil toplum kuruluşuyla bir araya getirdik.

Bu projelerde gençler; kıyı ve doğa temizliği çalışmaları, yardıma muhtaç hayvanların yaşam koşullarını iyileştirme faaliyetleri, afet dayanıklılığı ve psikolojik sağlamlık eğitimleri, işaret dili içerik üretimleri gibi alanlarda aktif rol aldı. Akbanklı Gönüllüler ise çocuklara kışlık destek sağlamaktan elektronik atık toplama kampanyalarına, görme engelli öğrencilere sesli betimleme desteğinden afet bölgesindeki okulların düzenlenmesine kadar geniş bir alanda sahadaki gücümüzü büyüttü. Bu çalışmaların ortak sonucu ise gençlerin ve çalışma arkadaşlarımızın toplumsal fayda üretme yönünde güçlenen motivasyonu, etki alanımızın genişlemesi ve toplumun farklı ihtiyaçlarına dokunan sürdürülebilir bir gönüllülük kültürünün pekişmesi oldu. • Gönüllülük çalışmalarında Akbank'ı diğer kurumlardan ayıran en güçlü yönünüzün ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bu farkı Akbanklı Gönüllüler ve Şehrin İyi Hali üzerinden nasıl tanımlarsınız? Akbank olarak en güçlü yönümüz, gençler ve çalışanlarımız için birbirini tamamlayan ve aynı toplumsal vizyonu paylaşan bütüncül bir gönüllülük ekosistemi oluşturmuş olmamız. Şehrin İyi Hali ile gençlere; Akbanklı Gönüllüler ile çalışma arkadaşlarımıza toplumsal fayda üretme yolunda kapsayıcı, sürdürülebilir ve gerçek etki yaratan alanlar açıyoruz.