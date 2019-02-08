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Akbank Sanat, 07-27 Şubat tarihleri arasında güncel Hint sinemasından 5 seçkin filme ev sahipliği yapıyor.
Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla gerçekleşecek etkinlikte; “Kraliçe”, “Bareilly’nin Barfisi”, “Hintçe Konuşulan Ortam”, “Hikaye” ve “Dağ Adamı Manjhi” adlı filmler gösterilecek.
Filmler orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak izlenebilecek. Gösterilecek filmler ise şöyle:
12 Şubat 2019, Salı
Saat: 19.00
Bareilly’nin Barfisi / Bareilly Ki Barfi
Yönetmen: Ashwiny Iyer Tiwari
Oyuncular: Ayushmann Khurrana, Kriti Sanon, Rajkummar Rao
Yapım yılı: 2017, 116’, blu-ray
Küçük bir kasaba olan Bareilly’de yaşayan olan Bitti, kendi istediği gibi yaşayan ve evlenmesi konusunda kendisine baskı yapan ailesine karşı gelen özgür ruhlu bir genç kızdır. Bir gün evi terk eder ve nereye gittiğini bilmediği bir trene biner.
21 Şubat 2019, Perşembe
Saat: 19.00
Hintçe Konuşulan Ortam/ Hindi Medium
Yönetmen: Saket Chaudhary
Oyuncular: Irrfan Khan, Saba Qamar, Dishita Sehgal
Yapım yılı: 2017, 132’, blu-ray
Delhi’nin Chandni Chowk bölgesinde yaşayan bir çift, kızlarına mümkün olan en iyi eğitimi vermeye, böylece Delhi’nin elit tabakasınca kabul görmeye ve onların arasına katılmaya çalışırlar.
26 Şubat 2019, Salı
Saat: 19.00
Hikaye / Kahaani
Yönetmen: Sujoy Ghosh
Oyuncular: Vidya Balan, Parambrata Chatterjee, Indraneil Sengupta
Yapım yılı: 2012, 122’, blu-ray
Hamile bir kadının kaybolan kocasını arayışı onu Londra’dan Kolkata’ya götürür. Ama soru sorduğu herkes kocasıyla tanışık olduklarını reddeder.
27 Şubat 2019, Çarşamba
Saat: 19.00
Dağ Adamı Manjhi / Manjhi The Mountain Man
Yönetmen: Ketan Mehta
Oyuncular: Nawazuddin Siddiqui, Radhika Apte, Ashutosh Acharya
Yapım yılı: 2015, 120’, blu-ray
Biharlı Dashtrath Manjhi’nin, 22 yıl boyunca çabalayarak, sadece bir çekiç ve keskiyle dağın içinden bir yol açmasının öyküsü…
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