Akbank Sanat, 07-27 Şubat tarihleri arasında güncel Hint sinemasından 5 seçkin filme ev sahipliği yapıyor.

Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla gerçekleşecek etkinlikte; “Kraliçe”, “Bareilly’nin Barfisi”, “Hintçe Konuşulan Ortam”, “Hikaye” ve “Dağ Adamı Manjhi” adlı filmler gösterilecek.

Filmler orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak izlenebilecek. Gösterilecek filmler ise şöyle:

12 Şubat 2019, Salı

Saat: 19.00

Bareilly’nin Barfisi / Bareilly Ki Barfi

Yönetmen: Ashwiny Iyer Tiwari

Oyuncular: Ayushmann Khurrana, Kriti Sanon, Rajkummar Rao

Yapım yılı: 2017, 116’, blu-ray

Küçük bir kasaba olan Bareilly’de yaşayan olan Bitti, kendi istediği gibi yaşayan ve evlenmesi konusunda kendisine baskı yapan ailesine karşı gelen özgür ruhlu bir genç kızdır. Bir gün evi terk eder ve nereye gittiğini bilmediği bir trene biner.

21 Şubat 2019, Perşembe

Saat: 19.00

Hintçe Konuşulan Ortam/ Hindi Medium

Yönetmen: Saket Chaudhary

Oyuncular: Irrfan Khan, Saba Qamar, Dishita Sehgal

Yapım yılı: 2017, 132’, blu-ray

Delhi’nin Chandni Chowk bölgesinde yaşayan bir çift, kızlarına mümkün olan en iyi eğitimi vermeye, böylece Delhi’nin elit tabakasınca kabul görmeye ve onların arasına katılmaya çalışırlar.

26 Şubat 2019, Salı

Saat: 19.00

Hikaye / Kahaani

Yönetmen: Sujoy Ghosh

Oyuncular: Vidya Balan, Parambrata Chatterjee, Indraneil Sengupta

Yapım yılı: 2012, 122’, blu-ray

Hamile bir kadının kaybolan kocasını arayışı onu Londra’dan Kolkata’ya götürür. Ama soru sorduğu herkes kocasıyla tanışık olduklarını reddeder.

27 Şubat 2019, Çarşamba

Saat: 19.00

Dağ Adamı Manjhi / Manjhi The Mountain Man

Yönetmen: Ketan Mehta

Oyuncular: Nawazuddin Siddiqui, Radhika Apte, Ashutosh Acharya

Yapım yılı: 2015, 120’, blu-ray

Biharlı Dashtrath Manjhi’nin, 22 yıl boyunca çabalayarak, sadece bir çekiç ve keskiyle dağın içinden bir yol açmasının öyküsü…