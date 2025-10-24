Akbank'tan 9 ayda 38.9 milyar TL net kâr

Akbank 2025 yılı üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Sonuçları değerlendiren bankanın Genel Müdür Kaan Gür, “Üçüncü çeyrek, küresel belirsizliklerin devam ettiği ancak yurt içinde finansal istikrarın güç kazandığı bir dönem olarak öne çıktı. Enflasyondaki düşüş eğilimi ve azalan dalgalanmalarla birlikte başlayan faiz indirimleri, ekonomide yeniden normalleşme sürecinin önünü açtı. Akbank bu dönemde de Türk ekonomisine desteğini kararlılıkla sürdürdü" ifadelerini kullandı.

Gür, açıklamalarına şöyle devam etti:

“2025’in ilk dokuz ayında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 1 trilyon 747 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 224 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 2 trilyon 27 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 3 trilyon 231 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 19,3 düzeyindeki güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2025 yılının ilk dokuz ayında 9 milyar 658 milyon TL vergi gideri sonrası 38 milyar 908 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”