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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Akbank'tan 9 ayda 51.5 milyar TL net kâr - Para Haberleri

        Akbank'tan 9 ayda 51.5 milyar TL net kâr

        Akbank yılın ilk dokuz ayında 18 milyar 119 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 51 milyar 469 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Bankanın toplam mevduatı 1 trilyon 134 milyar TL'ye, aktifleri ise 1 trilyon 717 milyar TL'ye ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 22:30 Güncelleme: 26.10.2023 - 22:30
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        Akbank'tan 9 ayda 51.5 milyar TL net kâr
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        Akbank, 2023 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yerilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bu yıl hep birlikte Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını belirterek, "Türkiye’nin 100 yıla sığdırdığı olağanüstü ilerlemeyi kutladığımız bu özel sene, aynı zamanda ilhamını Cumhuriyet’ten alan Akbank’ın da 75. kuruluş yıl dönümü. Kurumumuz için çok önemli bir kilometre taşının, ulusumuzun bir asırlık zaferlerini ve başarılarını onurlandırdığımız böylesi özel bir seneye denk gelmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizi bekleyen parlak gelecekte de, Cumhuriyet'e olan bağlılığımızla, ülkemizin sürdürülebilir gelişimini desteklemeye ve geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Köklü bir mirasın ve sınırsız yenilikçi ruhun bir araya geldiği Akbank’ın yeni genel müdürü olmaktan büyük bir gurur duyduğunu vurgulayan Gür, bu yeni dönemde de müşterilerinin güvenilir finansal ortağı olma ve bütün paydaşları için değer yaratma taahhütlerini tekrar teyit ettiklerini, Akbank’ı yepyeni başarılara taşımak için hazır olduklarını bildirdi.

        KREDİLER 1 TRİLYON LİRAYI AŞTI

        Gür, 2023’ün ilk dokuz ayında ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 871 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 94 milyar TL seviyesine çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Toplam mevduatımız 1 trilyon 134 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 1 trilyon 717 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 20,7 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız yılın ilk dokuz ayında 18 milyar 119 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 51 milyar 469 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."

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