Akçaabat'ın "kent müzesi"ne dönüşecek

Trabzon'un Akçaabat Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, bugünkü Merkez İlköğretim Okulu'nun bahçesinde bulunan tarihi binanın restore edilerek "kent müzesi" haline getirileceğini söyledi.

Restorasyon projesinin hazır olduğunu ve Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını ifade eden Başkan Ekim, "Kent müzesi yapıldığında hem bölgesel hem ulusal çapta örnek teşkil edecek ve içerisinde Akçaabat'ın tarihi süreçlerini anlatan eserler, tablolar ve şehre dair bir sürü eser sergilenecek" dedi

Müzenin Akçaabat'ı her yönüyle yerli ve yabancı turistlere anlatacak eserlerle donatılacağını kaydeden Başkan Ekim, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Geçmişle bugün, bugünle geleceğin arasında köprü olacak, zamanlar arası kucaklaşmaya imkan sağlayacak. Tarih ve kültür gelecek nesillere aktarılacak. Kent müzesinde şehrin tarihi zenginlikleri, kültürel mirası ve eğitim geçmişi günümüz teknolojisiyle harmanlanarak ziyaretçilere sunulacak. Kent Müzemizi modern bir mimari anlayışıyla tasarladık. Müzemiz yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olurken aynı zamanda da öğrenciler için bir eğitim alanı olabilecek. Mevcuttaki tarihi taş bina zaten tüm varlığıyla şehrimiz için kıymetli bir tarihi eser özelliğinde.