        Akçansa 'sürdürülebilirlikte' zirveye yerleşti

        Akçansa 'sürdürülebilirlikte' zirveye yerleşti

        Akçansa, uluslararası sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşu Refinitiv'in yaptığı değerlendirmede çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performans puanını Eylül 2025 itibarıyla 88'e yükselterek 132 uluslararası inşaat malzemesi kuruluşu arasında ilk sıraya yerleşti

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 14:45 Güncelleme: 25.09.2025 - 14:45
        Akçansa 'sürdürülebilirlikte' zirveye yerleşti
        Akçansa, sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları ile ödüllendirilmeye devam ettiğini bildirdi.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Akçansa, dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşlarından Refinitiv’in yaptığı değerlendirmeye göre çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performans puanını Eylül 2025 itibarıyla 88'e yükseltti. Akçansa böylece 132 uluslararası inşaat malzemesi şirketi arasında ilk sırada yer alma başarısı gösterdi. Refinitiv tarafından yürütülen değerlendirmenin sonucu olan bu puan, en yüksek seviye ESG performansına ve raporlamada yüksek derecede şeffaf yaklaşıma işaret ediyor.

        Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz şunları söyledi; “Bu başarıda, çevreye duyarlı üretim süreçlerimiz, toplumsal katkı sağlayan sosyal projelerimiz ve güçlü kurumsal yönetişim yapımızın yanı sıra entegre faaliyet raporu ve sürdürülebilirlik odaklı tüm raporlamalarımızda gösterdiğimiz yüksek şeffaflık seviyemizin çok önemli payı bulunuyor. Ülkemizin en yüksek paydaş değerine sahip sürdürülebilir yapı malzemeleri şirketi olma vizyonu ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu önemli gelişme, motivasyonumuzu yükseltirken, daha iyilerini başarmak üzere omuzlarımızdaki sorumluluğu da artırıyor. Emeği geçen tüm Akçansalıları yürekten tebrik ediyorum”.

