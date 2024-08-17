Bunun en önemli belirtisi sıcak ortamlardan gelen canlı türlerinin yaşama, büyüme ve üreme ortamlarının değişmesine neden olabileceği gibi, bu artışlar canlı türlerinin bulunduğu ortamlarda o canlının yaşama ortamının yok olmasına neden olacağından göçlerin ve besin, oksijen savaşının artmasına neden olacaktır.