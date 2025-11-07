Akdeniz'de Ufak Bir Mola: Bir Kıyıdan Diğerine konseri AKM'de

İstanbul'un kültür ve sanat kalbi Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 9 Kasım'da İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile Fransız Kültür Merkezi iş birliğinde gerçekleşecek "Akdeniz'de Ufak Bir Mola: Bir Kıyıdan Diğerine" konserine ev sahipliği yapacak.

Akdeniz’in kültürlerarası köprü kuran ruhuna bir selam niteliğindeki bu konserde, Fransız piyanistler Florence Mouchet ve Michel Lehmann sahne alacak. Onlara, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden solist Kevork Tavityan ve piyanist Hüseyin Kaya eşlik edecek. Bu özel dinleti, sanatın birleştirici gücüne dair güçlü bir hatırlatma olacak.