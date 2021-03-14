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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Akdeniz'de Yunanistan-Suudi Arabistan tatbikatı hazırlıkları tamamlandı! - Haberler
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Akdeniz'de Yunanistan-Suudi Arabistan tatbikatı hazırlıkları tamamlandı!

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulunan Souda Askeri Üssü'ne konuşlandı. Yunanistan ve Suudi Arabistan'ın gerçekleştireceği tatbikatın iki hafta süreceği ifade edildi.

SON DAKİKA: Akdeniz'de Yunanistan-Suudi Arabistan tatbikatı hazırlıkları tamamlandı! - Haberler
Yunanistan ve Suudi Arabistan Akdeniz'de tatbikata hazır!
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DHA

Yunanistan Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeyi sürdürürken, Girit Adası'nda bulunan Souda Askeri Üssü'nde Suudi Arabistan uçaklarının konuşlandığı açıklandı.

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RSAF) ait savaş uçakları, Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulunan Souda Askeri Üssü'nde konuşlandı.

Yunan yerel medyası, Yunan Silahlı Kuvvetleri ile ortak eğitim ve tatbikat yapmak üzere Suudi Arabistan'a ait 6 F-15C tipi savaş uçağının geldiğini duyurdu.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın iki hafta süreceği; tatbikatta hava üstünlüğü, karada ve denizde hedefleri koruma ve saldırı eğitimleri yapılacağı aktarıldı.

Öte yandan, savaş uçaklarının Souda Hava Üssü'ne gelişini Suudi Arabistan'ın Atina'daki Büyükelçisi Dr. Saad Alammar'ın da izlediği ifade edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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