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Akdeniz İhracatçı Birlikleri şubat ayında 997 milyon dolarlık ihracat yaptı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, birlik üyelerinin şubat ayında 996,9 milyon dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri şubat ayında 997 milyon dolarlık ihracat yaptı
AA

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, birlik üyelerinin şubat ayında 996,9 milyon dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.

Yamanyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, AKİB bünyesindeki 8 birlikten 5'inin dış satımında artış yakaladığını belirtti.

AKİB olarak, şubat ayında ülke ihracatına yüzde 6,9'luk destek verdiklerini aktaran Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Birlik olarak şubat ayında 996,9 milyon ihracat yaptık. En fazla ihracatı yüzde 15 artış ve 271,3 milyon dolarla demir sektörümüz gerçekleştirdi. Bunu 236,4 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamuller, 120,7 milyon dolarla yaş meyve sebze yaş sebze meyve sektörümüz takip etti. Yine bu ayda hububat ve bakliyat sektörümüz 108,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Tekstil sektörümüz 15 artış ile 87,6 milyon dolarlık, mobilya sektörümüz yüzde 12 artışla 84,3 milyon dolarlık, hazır giyim sektörümüz 24,3 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörümüz 23 milyon dolarlık dış satıma imza attı."

Yamanyılmaz, şubatta en fazla ihracatı 77,4 milyon dolarla Irak'a yaptıklarını, bu ülkeyi 53,2 milyon dolarla Rusya, 48,1 milyon dolarla Almanya'nın takip ettiğini ifade etti.

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