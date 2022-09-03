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Haberler Gündem AKDENİZ SALLANDI! Deprem mi oldu? 3 Eylül 2022 son dakika deprem nerede oldu? AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler
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Son dakika: Akdeniz sallandı! AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler

Yaşanan son depremlerin ardından AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu, son dakika nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. Son olarak; Akdeniz'de Muğla'nın Datça ile Yunanistan Lasithi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD-Kandilli son depremler verileri

AKDENİZ SALLANDI! Deprem mi oldu? 3 Eylül 2022 son dakika deprem nerede oldu? AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika haberine göre; Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 20,1 kilometre, Datça'nın ise 203,79 kilometre açıklarında saat 07.13'te 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti. Yaşanan depremin ardından gözler AFAD-Kandilli son depremler listesine çevrildi. İşte 3 Eylül Cumartesi son depremler verileri...

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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