Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Yusuf Oğuz Şimşek'e (25) yapıldı. AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, aynı bölümün Anabilim Dalı Başkanı olan eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat, 6 saat sürdü.

DHA'nın haberine göre; AÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen erkek hastanın kalp, böbrekleri, kornea, karaciğeri ile uzuvları bağışlandı. Ailenin uzuv bağışında bulunduğunu açıklaması üzerine Prof. Dr. Ömer Özkan, eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi, yaklaşık 4 saat süren operasyonla bağışlanan kolları aldı. Prof. Dr. Özkan ve ekibi tetkiklerin ardından, 2015 yılında güneş paneli tamiri yaparken elektrik akımına kapılıp çift kolunu kaybeden Yusuf Oğuz Şimşek'i nakil için çağırdı.

NAKİL 6 SAAT SÜRDÜ

Antalya'da oturan Yusuf Oğuz Şimşek, tetkiklerin ardından dün gece nakil için ameliyata alındı. Prof. Dr. Özkan ve 25 kişilik ekibi, dün gece nakil operasyonuna başladı. Türkiye'nin ilk uzuv nakillerini yaparak dünya tıp tarihine isimlerini yazdıran deneyimli ekip, yaklaşık 6 saat süren operasyonla Şimşek'e çift kol naklini gerçekleştirdi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekibin yaptığı nakil sonrasında Yusuf Oğuz Şimşek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Şimşek'in herhangi bir komplikasyon olmaması halinde 10 gün içinde normal servise alınması bekleniyor.

ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

Adı açıklanmayan ve dün beyin ölümü gerçekleşen erkek donörün, 1.5 ay önce organlarının bağışlanmasına dair vasiyet bıraktığı, üzerinden de organ bağış kaydı çıktığı belirtildi.