Akfen Holding'in iştiraklerinden Akfen Yenilenebilir Enerji'nin bağlı ortaklığı İmbat Enerji, Zorlu Rüzgar Enerjisi'nin 58.5 milyon TL nominal değerli sermayesindeki payların tamamının hisse alım anlaşması çerçevesinde satın alınmasına karar verdi.
KURULU GÜCÜ 712 MW'YE ÇIKACAK
Akfen Holding'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada Akfen Yenilenebilir Enerji'nin söz konusu işlem tamamlandığında, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji santrallerinde, mevcut durumda 632 MW olan kurulu güç kapasitesinin 712 MW'a ulaşmış olacağı ifade edildi.
YORUMLAR