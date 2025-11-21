Akhisar - Bandırma kaç kilometre? Akhisar - Bandırma arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi arasında yer alan iki önemli yerleşim birimi olan Akhisar ve Bandırma, hem ticari hem de turistik açıdan sık ziyaret edilen noktalar arasında bulunarak adından söz ettiriyor. Bu nedenle birçok kişi tarafından Akhisar-Bandırma kaç km, Akhisar - Bandırma mesafe ne kadar ve Akhisar - Bandırma ne kadar sürede gidilir gibi sorular sıklıkla gündeme geliyor. Bizde bu yazımızda sizler için Akhisar-Bandırma ile ilgili merak edilen bu soruların tümüne açıklık getiriyor olacağız.
Akhisar – Bandırma Kaç Kilometre?
Ege ve Marmara bölgesi civarında turistik gezi planlayanların aklına gelen ilk sorulardan biri Akhisar-Bandırma kaç km sorusu oluyor. Bu soruya cevap olarak öncelikle Akhisar ile Bandırma arasındaki mesafe kullanılan güzergâha göre değişiklik gösterdiğini belirtelim. Genel olarak en çok tercih edilen kara yolu rotası üzerinden Akhisar – Bandırma arası kaç km sorusuna yanıt vere ek olursak yaklaşık olarak 186 km civarında bir uzaklıktan söz edebiliriz. Daha kısa veya daha uzun alternatif yollar elbette bulunsa da pratik ve hızlı ulaşım sağlayan ana güzergâhın ortalama bu mesafeler içerisinde yer aldığını eklemeliyiz. Ancak elbette yol durumu ve varış süresi trafik yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.
Akhisar – Bandırma Mesafe Ne Kadar?
Akhisar – Bandırma mesafe ne kadar sorusu ile Akhisar – Bandırma arası kaç kilometre sorusu aslında birbiri ile doğrudan ilişkili konulardır. Ancak Akhisar – Bandırma mesafe ne kadar dediğimizde bu konuya değinirken kara yolu ve hava yolu olarak ikiye ayırarak yanıt vermemiz mümkün… Akhisar – Bandırma arası kaç kilometre sorusunun yanıtının kara yolu mesafesinin yaklaşık 186 km civarında olduğundan söz etmiştik.
#resim#1314597#
Akhisar – Bandırma mesafe ne kadar sorusuna birde hava yolu kullanımı açısından cevap verecek olursak eğer Akhisar – Bandırma arası kaç km sorusunun kuş uçuşu bir diğer deyişle hava yolu mesafesinin ise 161 km olduğunu belirtelim. Bu güzergahlarda seyahat planlayacak kişilerin bir diğer merak ettikleri soru ise elbette Akhisar - Bandırma ne kadar sürede gidilir konusu ile ilgili oluyor. Bu sorunun yanıtını da aynı şekilde kara yolu ve hava yolu olmak üzere tercih edilebilecek iki ulaşım şekli üzerinden ele alacağız.
Akhisar - Bandırma Ne Kadar Sürede Gidilir?
Akhisar - Bandırma ne kadar sürede gidilir diye merak edenler için öncelikle bu iki lokasyonun kara yolundan söz edelim. Akhisar – Bandırma arası kaç kilometre sorusunun yanıtının 186 km olduğunu söylemiştik. Akhisar - Bandırma ne kadar sürede gidilir dediğimizde ise elbette aracın sürüş hızının süre açısından da belirleyici olduğunu söyleyelim. Normal hızda ilerleyen bir araç için bu süre yaklaşık 2 saat 10 dakika iken daha yavaş sürüşlerde ise bu zaman dilimi 2 buçuk saate kadar uzayabiliyor ve hatta bu süreyi de aşabiliyor. Ancak Akhisar – Bandırma arası yolculukta kara yolunu tercih edenlerin keyifli bir sürüş yapacağını da ekleyelim. Hava yolunu merak edenler için ise Akhisar – Bandırma mesafe ne kadar sorusunun yanıtı 161 km idi… Hava yolu ile Akhisar - Bandırma ne kadar sürede gidilir diye merak edenler için küçük bir yolcu uçağı ile bu sürenin 30 ila 40 dakika arasında olduğunu söylemek mümkün. Ancak elbette kullanılan araca göre varış süreleri değişmekte. Akhisar - Bandırma ne kadar sürede gidilir sorusunu hava yolu açısından cevaplarken helikopteri baz aldığımızda ise bu süre yolcu uçağına göre uzayarak 45 ila 55 dakika civarında oluyor.