Akhisar - Manisa kaç kilometre? Akhisar - Manisa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Akhisar – Manisa Kaç Kilometre?

Ege Bölgesi’nde yaşayanların ya da bu bölgede seyahat planlayanların aklına gelen ilk sorulardan biri elbette Akhisar – Manisa kaç kilometre sorusu oluyor. Bu soruya yanıt verirken öncelikle tercih edilen güzergâha göre mesafede küçük değişiklikler olabileceğini belirtmekte fayda var. Ancak genel ve en çok kullanılan karayolu rotası üzerinden konuşacak olursak, Akhisar – Manisa arası kaç kilometre diyenler için mesafenin yaklaşık 80 ila 90 km uzaklıkta olduğunu belirtelim. Bazı alternatif yollar elbette bu mesafenin 1–2 km daha uzun veya kısa olmasına neden olabilse de genel olarak pratik ve hızlı ulaşım sağlayan ana güzergahı tercih etmenin akıllıca olduğunu eklemek gerekiyor. Mesafe kısa olduğu için iki nokta arasında hem özel araçla hem de toplu taşıma ile ulaşım oldukça kolay... Elbette mesafeyle birlikte yolculuk süresinin de trafiğe göre değişeceğini unutmamak gerekir. Ayrıca Akhisar – Manisa kaç km sorusuna kuş uçuşu olarak yanıt vermek gerekirse bu mesafenin 45 ila 50 km olduğunu söyleyelim.

Akhisar – Manisa Mesafe Ne Kadar?

Akhisar – Manisa mesafe ne kadar sorusunun Akhisar – Manisa kaç km sorusu ile doğrudan bağlantılı olduğunu hatırlatalım. Ancak bu başlık altında mesafeyi hem karayolu hem de kuş uçuşu olmak üzere iki açıdan ele alacağız. Karayolu üzerinden Akhisar – Manisa arası kaç km sorusunun cevabının kara yolu üzerinden yaklaşık 90 km olduğunu belirtmiştik. Peki ya kuş uçuşu bir diğer ifade ile hava yolu mesafesi ne kadar? Akhisar ile Manisa arasındaki kuş uçuşu mesafesi de iki nokta düz bir hatla ölçüldüğünde yaklaşık 50 km civarında... Yani aslında karayolu ile kuş uçuşu mesafe arasında büyük bir fark yok. Akhisar – Manisa güzergâhında yolculuk yapmayı planlayanların sıklıkla merak ettiği diğer konu ise elbette yolculuk süresidir. Bu nedenle bir sonraki başlıkta Akhisar – Manisa ne kadar sürede gidilir sorusunu hem karayolu hem toplu taşıma seçenekleri ile detaylı şekilde ele alacağız.