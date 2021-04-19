Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serdar Diyadin, Mehmet Kapluhan
Akhisarspor: Halil Yeral, Semih Görer (Dk. 61 Gökmen Aydoğdu),Göksu Mutlu, Doğukan Nelik, Kadir Keleş, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Bertuğ Bayar),Lawal (Dk. 82 Onurcan Güler),Mert Özyıldırım, Ayuk, Delarge (Dk. 88 Berat Onur Pınar),Çekdar Orhan (Dk. 61 Sissoko)
Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan, Kahraman Demirtaş, Rahmi Salih Kaya, Furkan Çil, Muzaffer Kocaer (Dk. 46 Emre Nefiz),Oğulcan Ülgün, Recep Aydın (Dk. 68 Burak İnce),Metehan Mimaroğlu, Ahmet İlhan Özek, Enis Destan (Dk. 68 Hüsamettin Yener)
Goller: Dk. 8 Enis Destan (Penaltıdan) (Altınordu),Dk. 68 Delarge (Akhisarspor)
Kırmızıkart: Dk. 82 Ayuk (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Doğukan Nelik (Akhisarspor),Dk. 39 Oğulcan Ülgün ve Ahmet İlhan Özek, Dk. 72 Kahraman Demirtaş, Dk. 75 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)
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